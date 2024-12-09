اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في نابلس وجنين

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في محافظتي نابلس وجنين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، وذلك خلال التصدي لقوة إسرائيلية خاصة التي اقتحمت المخيم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، في بيان مقتضب، إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخبم بلاطة، واستهدفوها بزخات كثيفة من الرصاص.

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى – نابلس في بيان مقتضب: "تصدينا فجر اليوم لاقتحام قوات العدو مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية لمدينة نابلس وخضنا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

واعتقلت قوات الاحتلال سليمان القيسي وأبنائه حمدي ومحمد وشقيقه نضال خلال اقتحام حي القرعان بمدينة قلقيلية، كما اعتقلت القوات محمد علي غيظان أبو عوض ونجله علي محمد عوض خلال اقتحام بلدة قبيا غرب رام الله.

وخلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وبعد اعتقال لعدة ساعات، أفرجت قوات الاحتلال عن العشرات بعد اعتقالهم فجر اليوم والتحقيق معهم والتنكيل بهم خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الدهيشة في بيت لحم، بعد اعتقال ثلاثة شبان.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين، حيث تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال الاقتحام المستمر للبلدة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 شابا خلال اقتحام واسع لبلدة يعبد، وحولت منزلا لثكنة عسكرية وتحقق مع المعتقلين داخله.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب: "تصدى مقاتلونا في سرية يعبد لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويستهدفونها بالعبوات محلية الصنع والمضادة للأفراد محققين إصابات مباشرة".

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية، خلال مرورها عبر حاجز "الزعيم" العسكري قرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "الزعيم" العسكري، شرقي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت المربية نفيسة إبراهيم الحوت.

وأفاد إعلام محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة نفيسة إبراهيم الحوت، ونقلتها إلى مراكز شرطة الاحتلال، ومددت توقيفها حتى يوم الخميس المقبل.