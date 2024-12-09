الحرب على غزة: مليون نازح معرضون لخطر الموت

صرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الإثنين، يومها الـ 430 على التوالي، حيث واصل الجيش الإسرائيلي هجماته التي تستهدف بشكل مكثف للمدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية في القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوقعت الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة قرابة الـ 50 شهيدا، بينما أصيب عشرات المدنيين بجروح متفاوتة غالبيتهم أطفال ونساء.

وصرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".

يأتي ذلك، في وقت واصلت القوات الإسرائيلية استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها استهداف مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان.

وتجدد إطلاق النار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة والمتوغلة في محيط شركة الكهرباء، بالتزامن مع إطلاق قذائف على أرض المفتي ومحيط مدرسة العز شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات إسرائيلية سلسلة من عمليات تفجير ضخمة منذ في المناطق الشمالية والغربية شمال القطاع، إلى جانب نسف مربعات سكنية واستهداف مناطق مأهولة ومحيط مراكز الإيواء.