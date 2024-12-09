حماس تسلم مصر قائمة بأسماء أسرى لنقلها وإكمال المفاوضات مع إسرائيل

أشارت المصادر نفسها إلى أن القاهرة ستسلم قائمة المحتجزين وتناقش نقاط الانسحاب خلال يومين مع وفد إسرائيلي.

سلمت حركة حماس مصر قائمة بأسماء الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين المرضى وكبار السن الذين ستفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين ترغب المقاومة بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة؛ بحسب ما نقل "التلفزيون العربي" عن مصادر خاصة.

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وفي الجانب الإسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤول، لم تسمه، إن "هناك تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وذلك يعتمد على موافقة حماس الانخراط في المفاوضات".

ومن المزمع أن ينعقد الكابينيت بعد عصر يوم الخميس من أجل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة؛ بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية.

وذكرت المصادر التي نقل عنها "التلفزيون العربي"، أنه "تم التفاهم بشأن النقاط والمواقع التي ستنسحب إسرائيل منها خلال المرحلة الأولى لاتفاق الهدنة".

وأضافت "بعد أسبوع من وقف إطلاق النار يتم الإفراج عن المحتجزين والانسحاب من المناطق المتفق عليها. إسرائيل ستنسحب من معبر رفح في المرحلة الأولى وبعض المواقع في محور صلاح الدين".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن القاهرة ستسلم قائمة المحتجزين وتناقش نقاط الانسحاب خلال يومين مع وفد إسرائيلي.

ومن المقرر أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال ساعات، لمناقشة بعض البنود المقترحة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من بينها مفاتيح مقترحة لصفقة التبادل والمناطق التي من الممكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال خلال مدة الاتفاق التي من المقرر أن يكون بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها فتح مسارات لاتفاق دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما من المقرر أن تشمل الصفقة المقترحة إطلاق سراح 4 أسرى يحملون الجنسية الأميركية رغم أنه لا تنطبق عليهم شروط الأسرى الذين تشملهم المرحلة الانتقالية أو التمهيدية. وتشير مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات إلى أن هناك حالة من التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق خلال المهلة التي حددها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب؛ حسبما أورد "العربي الجديد" نقلا عن مصادره.

ووافقت حركة حماس على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية من الاتفاق 60 يوما يتم خلالها إدخال كافة احتياجات القطاع الغذائية والدوائية والوقود.