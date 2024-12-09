12 ألف حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى"

شملت الاعتقالات فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم تتمكن المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ حملات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة وذلك في ضوء جريمة حرب الإبادة المستمرة بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

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ومن بين المعتقلين سيدة، وأسرى سابقون، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في بلدات دورا وصوريف في محافظة الخليل، ويعبد في محافظة جنين، وسلواد في محافظة رام الله.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة، بلغت أكثر من 12 ألف حالة اعتقال.

وشملت الاعتقالات فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم تتمكن المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

ورافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 430 يوما، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية.

وتتعمد قوات الاحتلال استخدام الفلسطينيين ا كدروع بشرية ورهائن، عدا عن تنفيذها عمليات تخريب واسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي.

وشكلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.