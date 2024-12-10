اعتقالات وإصابات بالضفة وسط مواجهات واشتباكات

هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي نابلس. أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية، المدخل الشمالي لقرية مادما جنوبي نابلس.

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في منطقة رام الله (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الثلاثاء، مداهمات واقتحامات لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وسط اشتباكات في عدة محاور، وإصابات جراء اعتداءات عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال.

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واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من مدينتي نابلس والخليل، عقب مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من الخليل وهم: همام غنايم، فادي عاشور غنيمات، وفارس عطا غنيمات، والشاب جاسر أبو حمادة من عمارة القني في كفر قليل شرق مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية لنابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة، وإطلاقها الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وشنت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بعدد كبير من الآليات العسكرية من المدخل الغربي، فيما اقتحمت قوة راجلة البلدة من مدخليها الشمالي والشرقي، وأغلقت مداخل البلدة كافة.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 25 منزلا، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب وتحطيم لمحتوياتها، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية، المدخل الشمالي لقرية مادما جنوبي نابلس.

وشهد حاجز المربعة العسكري الإسرائيلي، المقام غربي نابلس قرب قرية تل، احتجاز عشرات المركبات الفلسطينية، حث منع الجنود على الحاجز مرورها.

وأصيب أربعة فلسطينيين برضوض، إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم في قرية المغير شمال شرقي رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال، القرية، ونكلت بعدد من الفلسطينيين، واستخدمتهم دروعًا بشرية.

وأطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالات اختناق.

وأصيب شاب، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب إياس كمال مصطفى المسالمة، ما أسفر عن إصابته بكسر في قدمه اليمنى ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، واستولت على عدة مركبات للفلسطينيين في منطقة السهلة.