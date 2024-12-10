مستوطنون يستولون على منزل بسلوان وإخطار بوقف البناء بـ10 منازل في نابلس

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي، قرار إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين بحجة "ملكية الأرض المقام عليها البناء".

استولى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على منزل في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، بالقدس، في وقت أخطر الاحتلال بوقف البناء في 10 منازل بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

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وأفاد رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان زهير الرجبي، لمركز معلومات وادي حلوة، بأن المستوطنين تسللوا إلى منزل يعود لعائلة غيث، واستولوا عليه.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي، قرار إخلاء عائلة غيث من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين بحجة "ملكية الأرض المقام عليها البناء".

ومنذ عام 2015 تخوض العائلة صراعا لحماية منزلها الذي تعيش فيه منذ عام 1979، ويتكون من طابقين ويعيش فيها 10 أفراد.

وتدعي الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى تعود لليهود منذ عام 1881، ويعيش في الحي 87 عائلة يضمون حوالي 700 نسمة، جميعهم يواجهون القرارات والبلاغات القضائية في المحاكم.

هدم منشأة زراعية قرب سلفيت

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية البلدة، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها لعائلة أحمد رشيد نمر.

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 10 منازل بمدينة نابلس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في 10 منازل تقع في منطقة الضاحية العليا في مدينة نابلس.

وسملت قوات الاحتلال يوم أمس الإثنين، 10 إخطارات بوقف العمل والبناء في منطقة الضاحية العليا بمدينة نابلس، منها منازل وشقق سكنية في عمارات؛ وذلك بحجة البناء في مناطق أثرية.

ووزعت قوات الاحتلال عددا من الاخطارات بالهدم ووقف البناء داخل حدود مدينة نابلس، في مناطق شارع التعاون العلوي ونابلس الجديدة ومؤخرا في منطقة الضاحية العليا، ونفذت أربع عمليات هدم في هذه المناطق.

وفي السياق، ترأس محافظ نابلس غسان دغلس، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة قرارات الاحتلال المتعلقة بإخطار المواطنين بإزالة ووقف البناء منازلهم في منطقة الضاحية بدعوى أنها مناطق أثرية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه القرارات.

وحضر الاجتماع ممثلي عن الارتباط المدني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وأهالي منطقة الضاحية.

وناقش الحضور السبل القانونية الممكنة لمواجهة أوامر الهدم ووضع خطة عمل مشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف توفير الدعم القانوني والمساندة لأصحاب المنازل المهددة، وتعزيز صمودهم في وجه السياسات الاحتلالية.

وأكد المحافظ دغلس خلال الاجتماع على أهمية تكاتف وتكثيف الجهود، القانونية والشعبية، للتصدي لهذه الإجراءات.