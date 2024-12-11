الحرب على غزة: عشرات الشهداء بمجزرة قرب مستشفى كمال عدوان

قالت الأمم المتحدة إنه تم قطع المساعدات الإنسانية عن شمال قطاع غزة بشكل كبير لمدة 66 يوماً. وقد ترك ذلك ما بين 65 ألفا و75 ألف فلسطيني بدون طعام أو مياه أو كهرباء أو رعاية صحية، وفقا للمنظمة الدولية.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرة جديدة قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد قصف عمارة سكنية من 3 طوابق تقطنها عائلات نازحة، حيث أوقعت المجزرة عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

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وتأتي هذه المجزرة، في وقت واصل الجيش الإسرائيلي شن الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ422 على التوالي، تزامنا مع نسف مربعات سكنية وعمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق جنوب مدينة غزة وشمال القطاع، تزامنا مع عمليات نسف واسعة لمنازل المدنيين في مناطق الصفطاوي والتوام ووسط مخيم جباليا وحي الزيتون.

وشهد مخيم جباليا عمليات تفجير ضخمة ونسف للمنازل والمربعات السكنية وسط تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من بيت لاهيا والمشروع، تزامناً مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وتأتي هذه المجازر، في وقت تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقالت الأمم المتحدة إنه تم قطع المساعدات الإنسانية عن شمال قطاع غزة بشكل كبير لمدة 66 يوما. وقد ترك ذلك ما بين 65 ألفا و75 ألف فلسطيني بدون طعام أو مياه أو كهرباء أو رعاية صحية، وفقا للمنظمة الدولية.