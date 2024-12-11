مواجهات واعتقالات بالضفة وإغلاق شركتي صرافة برام الله

اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وتمركزت على دوار المنارة، ونشرت القناصة على بعض المباني، وداهمت عدة شركات صرافة، عرفت من بينها شركتا العجولي وفخر الدين، وعلقت أوامر إغلاق على مدخليهما.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، وإغلاق شركات صرافة.

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واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وتمركزت على دوار المنارة، ونشرت القناصة على بعض المباني، وداهمت عدة شركات صرافة، عرفت من بينها شركتا العجولي وفخر الدين، وعلقت أوامر إغلاق على مدخليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، قبل انسحابها من بلدة المغير، وهم سعيد إياد الحج محمد، ومنجد عوض النعسان، وليث عبد العزيز النعسان.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود جميل عودة من منزله بضاحية شويكة، وهو شقيق الشهيد إسلام الذي استشهد قبل حوالي شهرين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود جميل عودة ومحمود رياض فريج من ضاحية شويكة بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى باسل شريم بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية، كما اعتقلت قوات أخرى الأسير المحرر محمد حامد، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في حي كفر سابا، والفتى عمرو عدوان بعد مداهمة منزله في منطقة الإسكان بالمدينة.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي المدينة، وداهمت اسكان روجيب، واعتقلت الشقيقين أسيد ودريد عز الدين دويكات، والشاب أيهم دويكات.

وجنوبي نابلس، اعتقل الاحتلال نحو 10 شبان من بلدة بورين، بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وعرف من بين المعتقلين، إسماعيل أحمد عيد، ومحمد أحمد عيد، وعمار إسماعيل عيد، وعمر بشير جبريل قادوس، وأحمد عزرين أبو باهر، وعبادة راشد نجار، وهيثم بشار قادوس، وسعيد مرسي عيد، ومصطفى ياسر الزهراوي، وعمرو محمد رجا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة حوسان غربي المدينة، وهما: يزن محمد زكري زعول، علاء محمد لافي شوشة.