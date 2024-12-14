الحرب على غزة: قصف بعموم القطاع وأوامر "إخلاء فوري" لمناطق في جباليا

يواصل الجيش الإسرائيلي، مع دخول حرب الإبادة على غزة يومها الـ435 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023، استهداف مناطق سكنية في عموم القطاع، بغارات وقصف مسفرًا عن المزيد من الضحايا والمزيد من الدمار.

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في شمال القطاع، يواصل الجيش إجبار سكان عدة مناطق في جنوب شرق جباليا، على الإخلاء الفوري، مع تشديد حصاره وغاراته على المنطقة. وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد استهدفت قبل انتصاف ليل الجمعة-السبت منزلاً في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وشنت غارات أخرى عنيفة على حي التفاح شرقي مدينة غزة، مستهدفة منازل سكنية.

فجر، السبت، بحسب مصادر محلية، استهدف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبلدة عبسان شرقي خانيونس جنوبي القطاع، ومنطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع، بقصف مدفعي وغارات من مقاتلاته الجوية.

من جهة ثانية، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية"، مساء أمس الجمعة، واعترف جيش الاحتلال بأنه "اعترض صاروخين" أطلقا من وسط قطاع غزة.

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