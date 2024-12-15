ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 196 منذ بدء الحرب على غزة

"ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 196 صحافيا وصحافية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد استشهاد أحمد بكر اللوح، مصور قناة الجزيرة بالمحافظة الوسطى"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين الفلسطينيين إلى 196 خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 196 صحافيا وصحافية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد استشهاد أحمد بكر اللوح، مصور قناة الجزيرة بالمحافظة الوسطى". وأدان البيان، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين".

وحمّل "الإعلامي الحكومي" الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي بـ"إدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية".

وأعلنت قناة "الجزيرة"، خلال بثها المباشر، أن مصورها أحمد اللوح، "استشهد أثناء تغطيته لأحداث القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة".

من جهتها، أفادت إدارة "مستشفى العودة"، في بيان، بأن الصحافي أحمد اللوح، استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.