الحرب على غزة: مجازر بحق النازحين ونسف منازل في بيت لاهيا وجباليا

يتواصل العدوان الإسرائيلي الواسع في شمال قطاع غزة لليوم الـ69 على التوالي، وسط حصار وتهجير قسري ومجازر وعمليات نسف للمنازل والمربعات السكنية، واستهداف للطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ436 على التوالي، وذلك في ظل استمرار الهجمات البرية والجوية والبحرية والقصف، وارتكاب المجازر بحق العائلات النازحة ونسف المربعات السكنية في مختلف أنحاء القطاع.

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واستشهد وأصيب العشرات جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك جراء سلسلة من الغارات والقصف على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما نسفت القوات الإسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا، وبمنطقة الخلفاء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وحاصرت دبابات إسرائيلية مدارس الإيواء في عزبة بيت حانون شمال غزة، في وقت شهد محيط منطقة الشيخ زايد وشمال بيت لاهيا شمالي غزة قصف إسرائيلي وإطلاق نار من المسيرات، حيث استهدفت الهجمات مراكز الإيواء وخيام النازحين.

يأتي ذلك، في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي الواسع في شمال قطاع غزة لليوم الـ69 على التوالي، وسط حصار وتهجير قسري ومجازر وعمليات نسف للمنازل والمربعات السكنية، واستهداف للطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان.