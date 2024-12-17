الحرب على غزة: عشرات الشهداء بالقطاع وحصار للنازحين برفح

قال الدفاع المدني في غزة إن 15 ألف أسرة نازحة محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح، وهي لا تملك أماكن للاحتماء فيها من الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال.

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة بشن هجمات جوية وبرية وبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت توسعت الهجمات باليوم الـ 438 للحرب على غزة لتطال مراكز الإيواء، حيث ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بحق المدنيين والنازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبالتزامن مع المجازر اليومية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تواصل إسرائيل سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في شمال القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية وإبادة جماعية للشهر الثالث على التوالي.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء غزة، مشددة على ضرورة الوصول الإنساني الآمن لإنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة في غزة.

وعلى الصعيد الميداني في الجنوب، قال الدفاع المدني في غزة إن 15 ألف أسرة نازحة محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي رفح، وهي لا تملك أماكن للاحتماء فيها من الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال.