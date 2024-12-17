تقرير: استشهاد 12 ألف طالب منذ الحرب على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استُشهدوا بقطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12,681، والذين أصيبوا إلى 20,311.

استشهد 12799 طالب وطالبة وأصيب 20,942 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم العالي.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استُشهدوا بقطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12,681، والذين أصيبوا إلى 20,311.

وفي الضفة الغربية، استشهد 118 طالبا، وأصيب 631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538، منذ السابع من تشرين أول 2023، بحسب الوزارة.

وأوضحت أن العدوان أدى إلى استشهاد 598 معلما وإداريا وإصابة 3,801 آخرين بجروح، فيما تعرض أكثر من 158 معلما وإداريا للاعتقال في الضفة.

ويتعلق بالمؤسسات التعليمية، كشفت الوزارة أن 425 مدرسة وجامعة ومباني تابعة لها، بالإضافة إلى 65 مؤسسة تعليمية تابعة لوكالة "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار بالغة لحقت بـ171 مدرسة، وتدمير 77 منها بالكامل.

أما في الضفة الغربية، فتعرضت 109 مدارس و7 جامعات للاقتحام والتخريب.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 788 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 438 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات قصف جوية وبرية مكثفة وارتكاب مجازر جديدة.