مواجهات واعتقالات بالضفة وهدم منشآت زراعية قرب سلفيت

هدمت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء، 4 بركسات لتربية الدواجن ومنجرة وبركة مياه في بلدة دير بلوط غربي سلفيت، بدعوى البناء في منطقة مصنفة ج.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما هدمت سلطات الاحتلال منشآت زراعية في بلدة دير بلوط قضاء سلفيت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينتي بيت لحم ورام الله، واحتجزت عددا من الفلسطينيين من بلدتي حوسان ونحالين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليمان خالد العمور، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلجة تقوع جنوب مدينة لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي نحالين وحوسان وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

واقتادت قوات الاحتلال 35 فلسطينيا إلى ساحة جامع أبو بكر الصديق في حوسان، واحتجزتهم وسط البرد القارس، واخضعتهم لتحقيق ميداني قاس، قبل أن تطلق سراحهم.

وشملت الاعتقالات الشابين عبد الله باسم محارب من بلدة عبوين، وخالد إياد حامد من بلدة سلواد، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بمدينة رام الله.

وهاجمت مليشيات المستوطنين المركبات وحطمتها عند مدخل قرية المزرعة القبلية شمال غرب رام الله.

هدم 4 بركسات لتربية الدواجن ومنجرة وبركة مياه في بلدة دير بلوط

هدمت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء، 4 بركسات لتربية الدواجن ومنجرة وبركة مياه في بلدة دير بلوط غربي سلفيت، بدعوى البناء في منطقة مصنفة ج.

وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير نمر، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت صباحًا منطقة مرج قدوم شمالي البلدة، وشرعت في عملية هدم لأربعة بركسات لتربية الدواجن، إلى جانب منجرة وبركة مياه، بحجة البناء في منطقة مصنفة ج.

وبين نمر أن هدم البركسات يعني إعدام نحو 12 ألف طير من الدجاج اللاحم والبياض، وقطع مصدر الرزق لنحو 35 أسرة في البلدة تعتاش منها، وهي تعود للمواطن إبراهيم حسني عبد الجواد.