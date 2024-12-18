أبو صفية: الوضع في مستشفى كمال عدوان كارثي

حاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، عبر استخدام 3 روبوتات متفجرة، بينما أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" أكثر من 10 قنابل على المستشفى.

وصف مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية، وضع المستشفى بالكارثي، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر له، بمختلف أنواع الأسلحة.

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وأوضح أبو صفية في مقطع مصور من قسم العناية المركزة بالمستشفى، أن النيران اشتعلت بالقسم فجر اليوم الأربعاء، إثر نيران الاحتلال المتواصلة، وأنه تمت السيطرة على الحريق بأعجوبة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من إخراج المرضى من القسم بشكل صعب جدًّا، إثر النيران المشتعلة والقصف المستمر.

وذكر أبو صفية أنه القسم الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، لكن الاحتلال حاول إخراجه من الخدمة عبر قصفه وتدميره.

وتابع في رسالته المصورة "تفاجأنا باقتحام دبابات الاحتلال لمحيط المستشفى، بعد عمليات قصف عنيفة للمنازل المأهولة في المنطقة، وكنا نسمع نداءات استغاثة، لكن للأسف لا نستطيع فعل شيء".

وأضاف أبو صفية "الوضع لدينا كارثي، ومنذ 75 يوما ونحن نناشد العالم والمؤسسات الحقوقية بأن تضغط لوقف العدوان الإسرائيلي لكن دون أدنى استجابة".

وحاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، عبر استخدام 3 روبوتات متفجرة، بينما أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" أكثر من 10 قنابل على المستشفى.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد 8 نازحين، وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة "بطاح"، غرب مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن القصف استهدف المنزل الذي يؤوي نازحين من عائلة الأشقر والسويطي بجانب مستشفى كمال عدوان.