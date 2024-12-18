الحرب على غزة: غارات على مستشفى كمال عدوان وشهداء من النازحين بدير البلح وخانيونس

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها كبدت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شمالي قطاع غزة قتلى وجرحى، في وقت تواصل المقاومة نصب الكمائن والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور التوغل.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين في بيت لاهيا، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على مستشفى كمال عدوان ومحيطه، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ439، وسط استهدف نازحين في دير البلح وخانيونس.

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وشنت طائرات إسرائيلية 9 غارات استهدفت عدة منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما تسبب إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية على المستشفى باشتعال النيران في قسم العناية المركزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار على شمال القطاع بمنع دخول المساعدات إلى المنطقة التي تتعرض منذ 74 يوما إلى عمليات عسكرية وحملة إبادة جماعية أسفرت سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المباني السكنية والمستشفيات.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها كبدت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة شمالي قطاع غزة قتلى وجرحى، في وقت تواصل المقاومة نصب الكمائن والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور التوغل.