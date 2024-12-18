وسط مواجهات واشتباكات: اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون "قبر يوسف"

دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

إصابات باشتباكات مع الاحتلال في نابلس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، وداهمت عددا من المحلات بالمدينة، وعلقت أمر إغلاق لمحلات تبيع مواد زراعية.

وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي، لشابً من بلدة عبوين برام الله، وتم نقله للمستشفى.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عرف منهم: شاهر أبو شرار وعمر أبو الحصين، من مخيم عين السلطان، وعبدالله وهدان من مخيم عقبة جبر.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش منازل واسعة، في منطقة جبل الرحمة وسط المدينة.

وفي نابلس، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان مقتصب، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بوابل كثيف من الرصاص".

واقتحمت قوات الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة، اسفرت إصابة شاب بالرصاص الحي في كتفه وأخر اصيب إصابة بليغة في وجهه إثر محاولة دهسه من قبل جيب عسكري.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحام محيط مخيم بلاطة.

كما وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم عسكر القديم شرق نابلس بعد نشر قناصته، خلال اقتحام المخيم والانتشار في أزقته.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات أثناء اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم، حيث أبلغ عن اعتقال كل من مهدي عمارنة وباسل بيقاوي.