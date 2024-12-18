55 شهيدا من العمال بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان إن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 55 شهيدا وشهيدة خلال 14 شهرًا، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري.

ارتفع عدد الشهداء من العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 55 شهيدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وكان آخرهم أمس الثلاثاء، حيث استشهد عاملان منطقة قلقيلية خلال محاولتهما الوصول لمكان عملهما بالداخل.

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وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان إن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 55 شهيدا وشهيدة خلال 14 شهرًا، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري.

وأضاف الاتحاد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف العمال الفلسطينيين الذين اضطروا للعمل داخل أراضي عام 1948 "الخط الأخضر"، ويعبرون عبر الفتحات الموجودة على الجدار الفاصل، والتي كان آخرهم أمس الثلاثاء، حيث ارتقى عاملان منطقة قلقيلية خلال محاولتهما الوصول لمكان عملهما بالداخل المحتل.

وحذر الاتحاد من الارتفاع الملحوظ بأعداد شهداء لقمة منذ الحرب على غزة قبل 14 شهرا.

وطالب الاتحاد في بيانه، الاتحادات النقابية الدولية لفتح تحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين وبخاصة القتل الممنهج على الحواجز أو الفتحات الموجودة على الجدار وحتى في الداخل.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهداف عدة فلسطينيين بإطلاق النار قرب الجدار الفاصل في مدينة قلقيلية.

وأوضحت مصادر طبية، أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين ضياء شريف سلمي ومحمد زكي أشقر، من مدينة قلقيلية، بدم بارد، خلال توجههما لعملهما في الداخل الفلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين وصلا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث أطلق الاحتلال النار عليهم قرب حي صوفين.