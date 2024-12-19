الحرب على غزة: شهداء بمجازر جديدة بالقطاع وكمائن في جباليا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية جديدة ضد القوات الإسرائيلية، مؤكدة أنها أسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

مع دخول اليوم الـ440 للحرب الإسرائيلية على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين، حيث أوقعت سلسلة غارات عشرات الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء في جباليا شمالي القطاع

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وشن الطيران الإسرائيلي، غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة النجار في جباليا البلد شمال القطاع، أسفر عن استشهاد 10 مدنيين جلهم من الأطفال، ومنزلا لعائلة زيتونية كان يؤوي العشرات من النازحين، أسفر عن استشهاد 6 مدنيين، وسبق ذلك استشهاد 6 مدنيين في غارة على منزل في عزبة بيت حانون.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي خزاعة والفخاري شرق خانيونس، بينما نسف الدبابات منازل سكنية جنوب منطقة المصلّبة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استهدفت المدفعية منطقتي حي الصفطاوي وجباليا النزلة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية جديدة ضد القوات الإسرائيلية، مؤكدة أنها أسفرت عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وأعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ ست عمليات استهدفت تجمعات ومواقع وآليات للجيش الإسرائيلي، استهداف موقع قيادة وسيطرة للقوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بصواريخ "107"، فيما تمكّن عناصرها من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة "التوام" شمال مدينة غزة.

وأعلنت القسام أيضا أن عناصرها استهدفوا قوّة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" قرب دوار أبو شرخ غرب جباليا شمالي قطاع غزة.