استشهاد مسنة برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة

أفادت مصادر بالهلال الأحمر، بإصابة مسنين يبلغان من العمر (65 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما مسنة أصيبت 3 رصاصات باالصدر، واليد، والقدم، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة جدا، أعلن عن استشهادها لاحقا والآخر في البطن، وشاب (21 عاما) بالرصاص.

استشهدت المسنة حليمة صالح حسين أبو ليل (80 عاما)، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الصدر والساق، في مخيم بلاطة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،في بيان، وصول شهيدة مسنة برصاص الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأصيب 3 فلسطينيين، بينهم مسنان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر بالهلال الأحمر، بإصابة مسنين يبلغان من العمر (65 عاما) و (80 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما مسنة أصيبت بثلاث رصاصات في الصدر، واليد، والقدم، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة جدا، أعلن عن استشهادها لاحقا والآخر في البطن، وشاب (21 عاما) بالرصاص الحي في البطن، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح الهلال الأحمر أن هناك إصابات خلال المواجهات المندلعة في المخيم، وقوات الاحتلال تعرقل طواقم الإسعاف من الوصول إليها، وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، تلتها قوات معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، وانتشرت في عدة أحياء.

واندلعت مواجهات داخل أحياء المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة المواطنين بالرصاص الحي.

ونشرت تلك القوات قناصتها على أسطح بعض المباني في محيط المخيم.