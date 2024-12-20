الحرب على غزة: غارات متواصلة ونسف مبان وسط القطاع

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ441، ما يسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح يوميا.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ441، ما يسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح يوميا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية ووصل إثرها للمستشفيات 32 شهيدا و94 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 45,129 شهيدا و107,338 جريحا منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

سياسيا، تبدو المفاوضات الحالية بشأن وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق بشأن تبادل الاسرى، بين فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مختلفة عن الجولات السابقة من مفاوضات غزة التي فشلت في الوصول إلى اتفاق حقيقي، على الرغم من نضوج المفاوضات مرتين في شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز الماضيين.

ميدانيا، أعلنت كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" أن أحد مقاتليها تمكن أمس "من طعن ضابط للاحتلال وثلاثة جنود من النقطة صفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا".

وفي المقابل، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، وسط القطاع.

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