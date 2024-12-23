الحرب على غزة: مجازر بالقطاع وكمائن للمقاومة بالشمال

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية وكمائن جديدة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جباليا وبيت حانون شمالي القطاع، حيث فجرت آليات عسكرية وأوقعت أفراد قوات إسرائيلية بين قتيل وجريح.

كثف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته البرية والجوية والبحرية، على قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ444، حيث واصلت القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر والاستهداف المباشر للنازحين ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على المخيم الجديد في النصيرات، وذلك بالتوازي مع سلسلة غارات جوية استهدفت المخيم، وغارات بالمسيرات استهدفت شقة سكنية بحي التفاح، ومواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية وكمائن جديدة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جباليا وبيت حانون شمالي القطاع، حيث فجرت آليات عسكرية وأوقعت أفراد قوات إسرائيلية بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي العدوان على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا، حيث أطلقت آليات إسرائيلية نيرانها بكثافة على المستشفى، مما أدى لانقطاع الكهرباء عنه، بينما وجه المحاصرون داخله نداء استغاثة مؤكدين أنهم مهددون بالموت جوعا أو بنيران الاحتلال.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد مستشفى كمال عدوان، مطالبا منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد ميداني عاجل للوقوف على حجم الجريمة، ولحماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة بالسرعة الممكنة.