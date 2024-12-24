فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
24/12/2024 - 11:20

أونروا: إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في غزة... ومن نجا أُصيب

أكدت أونروا أن "طفلا ‏يُقتل كل ساعة في غزة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت"؛ وشدّدت على أن كل من نجا "من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية".

أونروا: إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في غزة... ومن نجا أُصيب

أطفال يلهون في غزة (Getty Images)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة في قطاع غزة الذي يشهد حربا متواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت "أونروا"، في بيان أنه "لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل (استشهاد) 14500 طفل في غزة، بحسب منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف".

12820 طالبا استشهدوا و20702 أصيبوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة
على صلة

12820 طالبا استشهدوا و20702 أصيبوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

وأكدت أن "طفلا ‏يُقتل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت".

(Getty Images)

وشدّدت أونروا على عدم وجود مبررات لقتل الأطفال في القطاع غزة.

وذكرت أن كل من نجا "من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية".

‏وأشارت إلى أن الأطفال في غزة محرومون من التعليم، حيث يقضي "الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض".

(Getty Images)

وحذّرت من أن "الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم".

وفي تموز/ يوليو الماضي، أكدت أونروا أن "أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم".

تحليل أمميّ لفترة 6 أشهر: 70% من شهداء الحرب على غزة نساء وأطفال
على صلة

تحليل أمميّ لفترة 6 أشهر: 70% من شهداء الحرب على غزة نساء وأطفال

وخلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة، أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

أطفال غزة أونروا غزة غزة الان مباشر فلسطين الحرب على غزة شمال غزة طوفان الاقصى حماس

التعليقات