اشتباكات واعتقالات بالضفة وتفجير آليات للاحتلال في نابلس وطولكرم

اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم العين غربي نابلس، كما سجلت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية أودلا جنوبي المدينة.

اندلعت، فجر الثلاثاء، اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق عدة بالضفة الغربية، خاصة في نابلس وطولكرم، حيث تم تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية للاحتلال، بينما أصيب طفل وسيدة بالرصاص الحي بسبب المواجهات في بيت لحم وبلدة بيتا قضاء نابلس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم العين غربي نابلس، كما سجلت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية أودلا جنوبي المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة طفل برصاص الاحتلال، عقب اقتحام بلدة بيتا جنوبي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، مما أسفر عن إصابة طفل بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله لمستشفى رفيديا بالمدينة لتلقي العلاج.

وأصيبت سيدة فلسطينية بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال خلال مواجهات مع فلسطينيين في حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، وأصابت أحدهم خلال اقتحامها مناطق في نابلس ومحيطها.

وأفاد نادي الأسير أن الشاب كمال أبو مسلم من مخيم بلاطة أصيب قبل أن يتم اعتقاله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بيان برهم داوود، شقيق الأسير ليث برهم، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا.

ونكلت قوات الاحتلال بشاب فلسطيني عقب اعتقاله من داخل منزله في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، حيث تعرض للضرب والتقييد بطريقة عنيفة أمام أفراد أسرته.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة أحد المطلوبين في حي المخفية، وهددت باعتقال والديه ما لم يسلم نفسه للاحتلال.

من ناحيتها، قالت "كتائب شهداء الأقصى-شباب الثأر والتحرير" في بلاغ مقتضب: "تمكن مقاتلونا من استهداف قوات العدو الصهيوني في محيط مخيم العين بوابل كثيف من الرصاص، ويخوضون اشتباكات عنيفة معها".

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وبلدة عزون شرقي قلقيلية، بينما اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين فلسطينيا بعد الاعتداء عليه في العيساوية بالقدس المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال، مدعومة بآليات وجرافتين ثقيلتين، اقتحاما واسعا لمدينة طولكرم من المحور الغربي، متجهة نحو المخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، وأرسلت تعزيزات عسكرية إضافية، فيما انتشرت القناصة على الأبنية العالية المحيطة، وأطلقت القوات النار بشكل عشوائي على كل شيء متحرك.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفتى فتحي سالم استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وبدأت الجرافات في تجريف البنية التحتية للمخيم، مستهدفة بشكل خاص حارات "المدارس، المقاطعة، المطار، العكاشة، المربعة"، حيث دمرت شبكة المياه في حارة المقاطعة، إضافة إلى هدم ممتلكات الفلسطينيين من محلات تجارية ومنازل ومنشآت ومركبات.

وقالت كتائب القسام كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: "فجرنا سلسلة عبوات ناسفة في جرافة عسكرية للاحتلال وعدد من الآليات في محور حارة الغانم بمخيم طولكرم".