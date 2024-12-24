خلال الحرب: الاحتلال هدم 1787 منشأة بالضفة والقدس منها 800 مسكن مأهول

أدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم لمنزلين وتجريف للأراضي في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، بينما هدمت منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن جرافات الاحتلال هدمت صباحا منزل المقدسي فارس صلاح الدين وتقدر مساحته بنحو 200 متر مربع، ومنزلا آخر قيد الإنشاء يعود لعائلة حابس علي، كما جرف الاحتلال خلال اقتحام بلدة حزما أشجار زيتون وسلاسل حجرية.

وهدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوة من شرطة وجيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتمحت صباحا بيت حنينا وشرعت بهدم محل تجاري يعود لعائلة محمد الحلحولي، بحجة عدم الترخيص.

وأغلقت قوات الاحتلال أغلق الطريق المؤدية للمحل التجاري الذي طاله الهدم ومنع تواجد المقدسيين في محيطه.

آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين جراء تصاعد الهدم بالضفة والقدس

وتكشف إحصائيات أممية عن آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين، جراء تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 تشرين الأول 2023 و15 تشرين الأول 2024، منها 800 مسكن مأهول.

وأدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.

وتتصدر مدينتا جنين وطولكرم، محافظات الضفة، من حيث عدد النازحين، نتيجة الاقتحامات المستمرة وعمليات الهدم والتجريف، إذ سُجّل نزوح 1846 فلسطينيا في مدينة طولكرم ومخيميها، نتيجة هدم 313 مسكنا مأهولا، و974 فلسطينيا في مدينة جنين ومخيمها، نتيجة هدم 147 مسكنا مأهولا.