12820 طالبا استشهدوا و20702 أصيبوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

أكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

استشهد 12,820 طالبا و21,351 أصيبوا بجروح متفاوتة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء.

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وأوضحت التربية في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12,701، والذين أصيبوا 20,702، فيما استشهد في الضفة 119 طالبا وأصيب 649 آخرون، إضافة إلى اعتقال 542.

وأشارت الوزارة إلى أن 619 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3831 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن 171 مدرسة حكومية في قطاع غزة تعرضت لأضرار بالغة، و77 مدرسة للتدمير بشكل كامل، إضافة إلى تعرض 191 مدرسة للقصف والتخريب، بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عال لأضرار بالغة، فيما تعرض 51 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 مبنى للتدمير بشكل جزئي.

وفي الضفة، فقد تعرضت 109 مدارس للتخريب، و7 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات الاحتلال المتكررة، والتخريب والعبث بمحتوياتها، على ما جاء في بيان الوزارة.

وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.