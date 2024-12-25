شهيد وإصابة حرجة جراء قصف للاحتلال بطمون واشتباكات في نابلس وطولكرم

قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس، في بيان، إنه" بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية طمون، أكدوا لنا تمكنهم من إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب بمحيط نادي طارق في بلدة طمون".

استشهد ريان حسام بني عودة (17 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على البلدة، كما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالحرجة.

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شهدت مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية المحتلة، مواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسجلت خلاله المواجهات إصابة جندي إسرائيلي برتبة عقيد، إلى جانب إصابة واعتقال عدة فلسطينيين.

الشهيد ريان حسام بني عودة

وأصيب فلسطينيا بجروح حرجة، الأربعاء، جراء قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة على بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بينما تجددا الاشتباكات في عدة محاور في محافظتي طولكرم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وأعلن عن اسشتهاد أحدهما لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس، في بيان، إنه" بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية طمون، أكدوا لنا تمكنهم من إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب بمحيط نادي طارق في بلدة طمون".

وأضافت "تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جيب عسكري وإعطابه، وتحقيق إصابات في جنود العدو، كما تمكن أبطالنا من الاشتباك مع قوات الإنقاذ، من مسافة قريبة، محققين إصابات مؤكدة".

وفي طولكرم، اعترف جيش الاحتلال بإصابة قائد لواء جنين وطولكرم في الجيش بانفجار عبوة ناسفة في الآلية العسكرية التي كان يستقلها خلال الاقتحام، فيما فجر جيش الاحتلال يفجر منزل الأسير فيصل خليفة في ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، "خلال عملية لقواتنا في طولكرم، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية من طراز "داڤيد".

وأضاف "كان في السيارة قائد فرقة الضفة العميد ياكي دولف، وقائد لواء جنين وطولكرم في الجيش العقيد أيوب كيوف الذي أصيب بالانفجار، وتم إجلاء قائد اللواء وحالته متوسطة لتلقي العلاج، وأبلغت عائلته".

وأعلنت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، في بيان، أنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 3:27فجر اليوم من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا، في الجرافات العسكرية في محور المنشية بمخيم نور شمس، محققين إصابات مؤكدة".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فاتح بدران من منزله في دير الغصون شمال طولكرم، كما اعتقلت تلك القوات فراس خليفة من منزله في ضاحية اكتابا في طولكرم، علماً أنه شقيق الأسير فيصل خليفة والشهيدين فارس وفرسان خليفة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، فيما شهدت عدة محاور في المدينة ومخيماتها اشتباكات مسلحة خلال التصدي للقوات المقتحمة.

وأفاد نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من منطقة الجبل الشمالي بنابلسن هم محمود وفادي وسائد مرعي، وذلك بعد توغل آليات الاحتلال من جهة حاجز ال 17 طريق عصيرة الشمالية.

وخلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة، تم اعتقال محمد غازي أبو مسلم، وهو أحد أقارب الجريح المعتقل كمال أبو مسلم الذي جرى اعتقاله أمس الثلاثاء.

وشهد مخيم بلاطة أعمال تجريف في شارع السوق، وإغلاقا لبعض الطرق الترابية بالأتربة والصخور، مما صعب حركة تنقل الأهالي.