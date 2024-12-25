استشهاد رضيعة من جراء البرد القارس داخل خيمة في غزة

أفادت الطواقم الطبية في مستشفى ناصر بأن الرضيعة سيلا محمود الفصيح، توفيت فجر اليوم، بسبب البرد القارس داخل الخيمة التي تمكث فيها بين خيام مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد طفلة رضيعة من جراء البرد القارس.

وفي التفاصيل، أفادت الطواقم الطبية في مستشفى ناصر الطبي بأن الرضيعة سيلا محمود الفصيح، توفيت فجر اليوم، بسبب البرد القارس داخل الخيمة التي تمكث فيها بين خيام مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والجمعة الماضية، استشهدت الطفلة الرضيعة عائشة القصاص، البالغة من العمر عشرين يومًا، بسبب البرد القارس.

وتأتي وفاة الرضيعتين سيلا وعائشة في ظل ظروف معيشية قاسية يعاني منها سكان القطاع، حيث يفتقر الآلاف إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك وسائل التدفئة والمأوى الآمن.

ويعيش نحو مليوني نازح، من أصل 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا إنسانية صعبة للغاية في ظل النقص الشديد في مستلزمات الحياة الأساسية وإمدادات المياه والطعام.

وتتفاقم معاناة النازحين خاصة الذين يقيمون في خيام مهترئة مصنوعة من القماش أو النايلون وفي مراكز إيواء، في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة حيث يعجزون عن تدفئة أجساد أطفالهم نتيجة نقص المستلزمات، في حين تغمر الأمطار الكثير من خيامهم.