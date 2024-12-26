مداهمات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون "قبر يوسف"

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، في وقت قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام "قبر يوسف" في نابلس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة شملت عدة منازل في بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل، وأسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا ومصادرة مركبتين.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: حكم الجنازرة، داود هرماس، وأكرم يوسف أبو ريان، وجواد موسى أبو ريان، وأحمد إسماعيل أبو ريان.

وطالت الاعتقالات أيضا، كلا من: الشيخ إحسان قراجة، وعواد السعدة، وبراء البابا، ويزيد يوسف عوض، ومحمد البو، وخليل جوابرة، وأحمد جوابرة.

وصادرت قوات الاحتلال مركبتين تعودان للأسيرين المحررين: داود هرماس وعواد السعدة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف، واقتحمت عددا منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف"

إلى ذلك، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، فجر الخميس، وعلى مدار 6 ساعات متواصلة، مقام "قبر يوسف"، شرقي مدينة نابلس.

وتمركزت آليات وجرافة الاحتلال العسكرية، في محيط وداخل بلدة بلاطة البلد، المحاذية لـ "قبر يوسف"، إضافة لـ "شارع الحسبة" ومخيم بلاطة وحي الضاحية. تزامنا مع انتشار قوات راجلة "مشاة" في حي الضاحية وشارع القدس ومفترق الغاوي.

وأشار إلى أن عددا من جنود وقناصة الاحتلال اعتلوا أسطح منازل في المنطقة الشرقية ومنطقة الاقتحام وحوّلوها إلى نقاط عسكرية، فيما ألقى شبان قنابل حارقة "مولوتوف" على قوات الاحتلال وسط "بلاطة البلد".

واقتحمت جرافة وعدد من دوريات الاحتلال مخيم بلاطة، شرقي نابلس، وتمركزت في شارع السوق ومحيط مسجد أولي العزم، وقامت بإزالة السواتر الصخرية عن المداخل.

وأدى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في ساحة "قبر يوسف"، وسط الصراخ والرقص والموسيقى الصاخبة. ورجح سكان محليون أن يكون برفقة المستوطنين شخصيات "مميزة"، بفعل طبيعة الحراسات والمركبات التي حضرت إلى جانب حافلات المستوطنين.

جيش الاحتلال يعلن إنهاء العملية العسكرية في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، إنهاء العملية العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها والتي استمرت 48 ساعة واسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين.

وأصدر المتحد باسم الجيش الإسرائيلي بيانا قاله فيه إن قوات الأمن استكملت حملة لإحباط الأنشطة التي وصفها بـ"الإرهابية"، في منطقة طولكرم، وخلالها تم "تصفية" سبعة أشخاص ومن ضمنهم قيادي في الشبكة "الإرهابية" في طولكرم، على ما جاء في البيان.

وخلال الحملة أغارت طائرة لسلاح الجو على عدة خلايا مسلحة. كما قضت القوات على مسلحين اثنين خلال اشتباك وجها لوجه ودمرت عشرات العبوات الناسفة التي تم زرعها على الطرقات. كما اعتقلت القوات عددا من المشتبه فيهم وصادرت وسائل قتالية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيانه: "من بين المسلحين الذين تم القضاء عليهم قصي أمين إبراهيم عكاشة القيادي في الشبكة المسلحة في طولكرم الذي خلف المدعى طارق الدوش الذي قضي عليه الأسبوع الماضي في غارة جوية. كما قضي معه على جمعة سالم عبيد وعمران حارون".