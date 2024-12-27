الحرب على غزة: عمليات نسف كبيرة لما تبقى من مبان شمالي القطاع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ448، في مشهد لم يختلف عن الأيام الماضية، إذ استمر سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف كبيرة لما تبقى من مبان شمالي قطاع غزة، الليلة الماضية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية شكاوى سكان مدينة تل أبيب (على بعد 70 كيلومترا) من سماع دوي الانفجارات الضخمة في غزة.

ويواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة لليوم الـ448، في مشهد لم يختلف عن الأيام الماضية، إذ استمر سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولليوم الـ84 على التوالي، يرزح شمالي قطاع غزة تحت حصار وتجويع وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ64 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمالي قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، عن استشهاد حوالي 50 مواطنا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، جراء القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، ارتفعت إلى 45,399 شهيدا و107,940 جريحا، إثر ارتكاب جيش الاحتلال ثلاث مجازر جديدة ضد المدنيين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 38 مواطنا وإصابة 137 آخرين.

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