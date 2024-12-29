الاحتلال يقتحم برك سليمان واعتداءات للمستوطنين في المغير وسنجل

أفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في بلدة سنجل، عايد غفري، أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح، وعلى شكل مجموعات موقع أثري "باب البرج" في بلدة سنجل.

هاجم مستوطنون صباح اليوم الأحد، مجموعة من الفلسطينيين في قرية المغير، بينما قامت مجموعة أخرى من المستوطنين باقتحام بلدة سنجل قضاء رام الله، وذلك في وقت اقتحمت قوات الاحتلال برك سليمان جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا أطراف قرية المغير من الجهة الجنوبية، واعتدوا بالضرب على عدد من الأهالي، وهاجموا خيمة "بيت شعر" يقطنه أيهم أبو نعيم وأسرته.

وأضافوا، أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة البرج الأثرية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، على شكل مجموعات متتالية.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في بلدة سنجل، عايد غفري، أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح، وعلى شكل مجموعات موقع أثري "باب البرج" في بلدة سنجل.

وأشار إلى أن المستوطنين يكررون اقتحام هذا الموقع، وهو عبارة عن قلعة قديمة ومكان يحتوي على آثار ومدافن.

يأتي ذلك، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب البركة الثالثة، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات الفلسطينيين.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 1396 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024.

ونفذت سلطات الاحتلال 52 عملية هدم بالضفة والقدس، طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلا مأهولا، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وفقا للمعطيات ذاتها.