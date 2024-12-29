تخللتها مواجهات واشتباكات: اقتحامات واعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة سلواد شرقي رام الله، وبلدة تقوع جنوب بيت لحم ومخيم عقبة جبر في أريحا، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة سلواد شرقي رام الله، وبلدة تقوع جنوب بيت لحم ومخيم عقبة جبر في أريحا، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز المربعة، وداهمت بناية في حي رفيديا غرب المدينة.

وتعرض قوات الاحتلال، لإطلاق نار من قبل مقاومين خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة الغربية، واحتجزت عددا منهم.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال داهمت منازل لعائلة دعنا، محاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، وفتشتها وأخرجت ساكنيها للعراء، فيما تم احتجاز كايد دعنا وأشقائه وأبنائهم في معسكر واد الحصين بمحاذاة المنازل.