اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية رأس كركر، غربي مدينة رام الله، فيما شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام عند جسر بلدة عطارة شمالي المدينة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة أسفل الجسر.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ونصب حواجز عسكرية، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية رأس كركر، غربي مدينة رام الله، فيما شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام عند جسر بلدة عطارة شمالي المدينة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة أسفل الجسر.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مفرق بلدة دير بلوط، قضاء مدينة سلفيت، باتجاه قرية رافات المجاورة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، بينما أخضعت آخرين لتحقيق ميداني، عقب اقتحام منازل المواطنين في بلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد كمال العمور، ومحمد جميل عيسى العمور، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي طولكرم شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس طعمة، ويزن طعمة، من بلدة قفين شرق طولكرم.

يأتي ذلك، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وترمسعيا وقرية عين سينيا ومخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله، بالإضافة لقرية دير أبو مشعل.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها.

وطالت الاقتحامات الإسرائيلية، بلدات: إماتين وحجة وباقة الحطب وعزون، شرقي مدينة قلقيلية، وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، حيث سيرت آلياتها ومركباتها العسكرية في القرى والبلدات الفلسطينية.