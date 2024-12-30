الحرب على غزة: هجمات مكثفة على المستشفيات وغرق خيام للنازحين

قال المكتب الإعلامي في بيان إن مليوني نازح يعانون ظروفا قاسية في قطاع غزة، بالتزامن مع المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع الشديد.

كثف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، هجماته على المستشفيات في قطاع غزة، واعتقال مرضى أثناء نقلهم من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ451، فيما عمق المنخفض الجوي المعاناة الإنسانية للنازحين.

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وغرقت مئات الخيام، في مخيمات النزوح في مناطق متفرقة من دير البلح ومواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من المنخفض الجوي عالي الفعالية الذي يؤثر على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي والدول العربية "بفكفكة الأزمة الإنسانية وإنقاذ واقع النازحين بشكل فوري وعاجل".

وقال المكتب الإعلامي في بيان إن مليوني نازح يعانون ظروفا قاسية في قطاع غزة، بالتزامن مع المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع الشديد.

يأتي ذلك، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع، كما استهدف قصف مدفعي جنوب حيي الصبرة والزيتون، في وقت شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية شمالي قطاع غزة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، تواصل فصائل المقاومة نصب الكمائن والتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح في شمال القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن أحد المصابين ضابط من لواء "غفعاتي" وأن إصابته خطرة، وبذلك يرتفع عدد قتلاه إلى 40 جنديا خلال العملية الأخيرة بجباليا.