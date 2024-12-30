غزة: 7 وفيات في خيام النازحين جراء البرد القارص وموجات الصقيع

طالب مكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية..

ارتفع عدد الوفيات بسبب البرد القارص وموجات الصقيع بين النازحين في الخيام إلى 7 وفيات، والعدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وباتوا يسكنون الخيام منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ قرابة 15 شهرا؛ حسبما أفاد مكتب الإعلام الحكومي اليوم الإثنين.

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وقال الإعلام الحكومي "كنا قد حذرنا أكثر من مرة من خطورة قدوم المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية، ويتعرض للتشريد والتهجير".

وتابع "من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة، مما يوقع خطرا كبيرا يشكل تهديدا حقيقيا على حياة النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية".

وأدان مكتب الإعلام الحكومي بأشد العبارات "هذه الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة، وذلك بفعل الاحتلال الإسرائيلي المجرم مما أوصل شعبنا الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة، وندعو كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية".

وأضاف "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأميركية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونطالبهم بوقف الإبادة الجماعية".

كما طالب مكتب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعيتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.

ودعا الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى وغذاء ودواء بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.

وختم الإعلام الحكومي بيانه "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي، ونهيب بالجميع نشر هذا التحذير على نطاق واسع لضمان سلامة الجميع".