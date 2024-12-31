الاحتلال يهدم مبنى بالقدس ومستوطنون ينصبون شمعدانا بمسافر يطا

أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت حي راس شحادة في ضاحية السلام، وشرعت بهدم مبنى قيد الإنشاء، تعود ملكيته لعائلة إياد القصراوي، بذريعة عدم الترخيص.

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الإنشاء وجرفت طرقات في ضاحية السلام، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك في وقت قامت مجموعة من المستوطنين بنصب شمعدانا في مسافر يطا قضاء الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت حي راس شحادة في ضاحية السلام، وشرعت بهدم مبنى قيد الإنشاء، تعود ملكيته لعائلة إياد القصراوي، بذريعة عدم الترخيص.

ودمرت جرافات الاحتلال شوارع في ضاحية السلام خلال عملية الهدم التي بدأت صباح اليوم.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط موقع الهدم، وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وتشهد مدينة القدس تصاعدا بعمليات الهدم الإسرائيلية التي تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين، استمرارا لسياسة التهويد والتوسع الاستيطاني بالمدينة، وإجبار المواطنين المقدسيين على ترك منازلهم وطردهم من القدس.

وحسب إحصائية لمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، نحو 433 عملية تجريف وهدم بالمحافظة.

مستوطنون ينصبون شمعدانا في مسافر يطا

نصب مستوطنون شمعدانا على أحد المباني التاريخية في مسافر يطا قضاء الخليل.

وقال الناشط اسامه مخامره، إن عددا من المستوطنين نصبوا شمعدانا مضيئا فوق أحد المباني التاريخية الذي يعتلي منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، واقاموا حفلا وأدوا صلوات تلمودية.

ويواجه سكان "خشم الدرج" ظروفا بالغة الصعوبة بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.

يذكر أن هذا المبنى سيطر عليه المستوطنون عنون منذ عامين، ومنعوا الفلسطينيين والزائرين من الوصول إليه.

ويستغل المستوطنون الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتهم للمواقع الأثرية والتاريخية في الضفة، بهدف السيطرة عليها وتهويدها.