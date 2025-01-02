الاحتلال يهدم منزل عائلة أسير بطولكرم ويخطر عائلات بالترحيل من "خربة طانا"

هدم الاحتلال 970 مسكن ومنشأة، واستولى على 53 ألف دونم بالضفة الغربية والقدس خلال عام 2024 الماضي، بينما هدد بهدم 765 مسكنا ومنشأة أخرى، وفقا لمعطيات صادرة عن مركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية الدراسات العربية.

إخطار عدة عائلات فلسطينية بالرحيل عن مساكنها في خربة طانا (Getty Images)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير محمد طلال فريد أبو ياسين، في بلدة بلعا، شرقي مدينة طولكرم، في قوت أخطرت سلطات 3 عائلات بالترحيل من "خربة طانا" قرب بلدة بيت فوريك في الضفة الغربية المحتلة.

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وداهمت عشرات الآليات العسكرية، وجرافتان، تتبع لقوات الاحتلال بلدة بلعا، قبل أن تحاصر منزل عائلة أبو ياسين في الحي الغربي من البلدة وتمنع الوصول له.

وهدمت جرافات الاحتلال العسكرية منزل عائلة الأسير محمد أبو ياسين، والذي يتكون من طابقين ومخزن تحتهما، كانت تقطنه عائلة الأسير.

وأخطرت قوات الاحتلال، قبل قرابة الـ 7 أيام، عائلة الأسير أبو ياسين بهدم منزلها والاستيلاء عليه، بالإضافة لمنع البناء مرة أخرى في ذات الموقع.

وسلمت قوات الاحتلال العائلة إخطارين خلال شهر بهدم منزلها؛ تضمن الأول منح العائلة 72 ساعة للاعتراض، مما اضطرهم إلى إخلاء المنزل تحسبا من تنفيذ الاحتلال للقرار في أي لحظة.

وتتهم قوات الاحتلال، الأسير محمد طلال أبو ياسين بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار في بيت ليد وبلعا، قرب طولكرم، والتي أدت لمقتل جندي وإصابة 4 آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال، محمد أبو ياسين في كانون ثاني/ يناير 2024، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة بلعا، قبل أن تنقله لإحدى مراكز التحقيق العسكرية وتوجه له فيما بعد تهمة المشاركة في عمليتي إطلاق نار.

إخطار 3 عائلات بالترحيل من "خربة طانا"

أخطرت سلطات الاحتلال، فجر الخميس، عدة عائلات فلسطينية بالرحيل عن مساكنها في خربة طانا، قرب بلدة بيت فوريك، جنوب شرقي مدينة نابلس.

وقال الناشط ثائر حنني، من لجنة الدفاع عن خربة طانا، إن آليات الاحتلال اقتحمت منطقة "الطرة" في خربة طانا، وطالبت سكانها بمغادرة المكان خلال 10 دقائق.

وأوضح أن العائلات التي أخطرت بمغادرة "خربة طانا"، هي: حسين راسم حنني، بليغ حلمي منصور حنني، ومنير محمد خشمان حنني.

وتبلغ مساحة أراضي خربة طانا 18 ألف دونما، وهي نصف مساحة أراضي بيت فوريك المقدرة بـ 36 ألف دونم، وفقا للناشط ثائر حنني.

وهدم الاحتلال 970 مسكن ومنشأة، واستولى على 53 ألف دونم بالضفة الغربية والقدس خلال عام 2024 الماضي، بينما هدد بهدم 765 مسكنًا ومنشأة أخرى، وفقا لمعطيات صادرة عن مركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية الدراسات العربية.