مداهمات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون سلفيت

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، عدة مدن وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة تفتيشات لعشرات المنازل واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في حين اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، شمال سلفيت.

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واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية زبوبا، قضاء جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي نابلس، أصيب 3 فلسطينيين، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة.

وقالت وزارة الصحة أن شابا أصيب برصاصة في الظهر وصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى إصابتين في حالة متوسطة بالرصاص الحي في الساق والفخذ.

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى طلائع التحرير- نابلس" أن عناصرها استهدفوا قوات الجيش الإسرائيلي "بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها".

مستوطنون يقتحمون سلفيت

وفي سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حارس لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل الفلسطينيين ومركباتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس في وقت سابق، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت الفلسطينيين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين للبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا، شرق طولكرم، وأفاد مواطنون بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت البلدة وجابت شوارعها الرئيسة، قبل أن تتوجه صوب الحي الغربي.

تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكريةللاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا المجاورة، وجرفت وخربت ممتلكات الفلسطينيين، واقتلعت شجرة زيتون معمرة من الدوار الرئيسي قبالة مبنى البلدية.

فجرت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم الخميس، عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "كتيبة طولكرم" في بيان، إنها فجرت عبوة ناسفة "معدة مُسبقاً"، بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع "بوز نمر". مؤكدة "إعطابها"، قرب مشاوي وادي الشعير في بلدة عنبتا.

ونوهت "الكتيبة" إلى أنها "حققت إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال".

اقتحمات واعتقالات في الخليل

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر سيّاف سلمي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة قلقيلية.

وذكر نادي الأسير في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت منزل رمزي المرقطن وكسرت محتوياته في منطقة "شارع الشلالدة" بالبلدة القديمة، قبل أن تعتقل شابا من عائلة جابر يسكن ذات البناية.

واعتقلت قوات الاحتلال، طفلا من مدينة الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في منطقة باب الزاوية، واعتقلت طفلا، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، علما أنه أصيب برصاص الاحتلال في قدمه قبل نحو أسبوع.