الحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى في 5 مجازر خلال الساعات الأخيرة

حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم 45,581 شهيدا و108,438 جريحا، في حين دخلت فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ455.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل من ضحاياها للمستشفيات عشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم إلى 45,581 شهيدا و108,438 جريحا، في حين دخلت فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ455.

ويواصل جيش الاحتلال اقتراف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، الساعات الـ24 الماضية، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

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