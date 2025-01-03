حماس: سلّمنا لمصر أسماء مُقترحة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة ومنفتحون على مختلف الصيغ

شدّدت حماس على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان، ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر".

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها قد سلّمت القاهرة، أسماء مُقترحة لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي، لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، مشدّدة على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرّض لمخاطر حقيقية، بهدف الشطب والإلغاء".

جاء ذلك في بيان أصدرته حماس، اليوم الجمعة، وقالت الحركة إنه "تلقينا واستمعنا مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية، وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية، بتواطؤ غربي، وفشل دولي صادم".

وذكرت حماس "إننا منذ البداية، سعينا وبكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني، وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمنا كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية، سواء اتفاقات القاهرة المتتالية، أو في الجزائر وحتى في روسيا والصين، وسعينا بشكل حثيث لتطبيقها".

وقالت حماس إنها تجاوبت "خلال الأشهر الأخيرة، مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربيا وإسلاميا، لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية".

وأضافت أنه "قطعنا شوطا مهما مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر".

وذكرت حماس "نأمل من الإخوة في حركة فتح والسلطة، التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني، والعمل من خلال الإجماع الوطني، ومشروعيته السياسية".

وأكدت "جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنيا، بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلمّ شمل شعبنا ومؤسساته، وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي".

وشدّدت حماس على أن "فلسطين أرضا وقضية، تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان، ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر".