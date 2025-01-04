أونروا: حظر مساعدتنا للفلسطينيين اقترب

الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، وتطالب السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرار حظرها.

(الأونروا توزع المساعدات في غزة/ أرشيفية/ أ ب)

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

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جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في "الأونروا"، جولييت توما، في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE)، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة إكس.

ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة "الأونروا"، في مناطق سيطرتها.

وقالت المسؤولة الأممية: "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وشددت توما أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن قرار حظرها.

يذكر أنه في 28 أكتوبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل، كما وأقرت القانون الذي "يحظر الاتصال معها".

وأيّد 92 عضو كنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط؛ فيما أيد 87 عضو كنيست مشروع قانون حظر الاتصالات مع أونروا، مقابل 9 أعضاء عارضوه.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينص على "ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل".

كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءًا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأسست "الأونروا" بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل، وتنشط في خمس مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسورية ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.