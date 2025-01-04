الحرب على غزة: 13 شهيدًا منذ فجر اليوم؛ 77 شهيدًا في الـ24 ساعة الماضية

وزارة الصحة بغزة: حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 45,658 شهيدًا و108,583 مصابًا.

يستمر تصاعد القصف الإسرائيلي في عموم قطاع غزة متسببًا بالمزيد من الضحايا في أوساط الأهالي بين شهداء وجرحى ومفقودين، ومخلفًا المزيد من الدمار لما تبقى في بنية تحتية، مع دخول حرب الإبادة يومها الـ456 على التوالي منذ 7 أكتوبر 2023.

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وزارة الصحة في غزة أفادت بارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن 77 شهيدًا و145 إصابة وصلت إلى المستشفيات، مشيرة إلى إلى أن "عددًا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

فجر اليوم، السبت، أفادت مصادر محلية في غزة، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي لمنطقة النزلة غرب جباليا شمالي القطاع ودير البلح وسط القطاع، فيما قامت زوارق البحرية الإسرائيلية بقصف شاطئ البحر بالمحافظة الوسطى.

كما أفاد الدفاع المدني بغزة بانتشال 3 شهداء (رجل وزوجته وابنهما، من منزل قصفه الاحتلال الاسرائيلي، فجر السبت، في شارع الصحابة غربي مدينة غزة.

لاحقًا، تحدثت مصادر محلية عن ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي لمدينتي خانيونس وغزة، منذ فجر اليوم، الى 13 شهيدًا، باستشهاد 5 عناصر في تأمين المساعدات في استهدف الاحتلال لمركبتهم على شارع صلاح الدين، وشهيدين آخرين في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

سياسيًا، على صلة بالمفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، التي استؤنفت في الدوحة، الجمعة، جددت حركة "حماس" على لسان القيادي، باسم نعيم، التأكيد على أن موقفها في المحادثات "سيركز على أن يؤدي الاتفاق إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتفاصيل التنفيذ، وعوده النازحين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها في كل مناطق القطاع".

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