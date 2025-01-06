وسط مواجهات واشتباكات: مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

تركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل، حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة قلقيلية طالت كلا من: مجد أبتلي، وأسامة النبريصي، وماهر أبو عصب، ونضال عبد الفتاح نزال، وسعيد عذبة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي الصراوي عقب مداهمة منزله خلال اقتحام شارع 15 في مدينة نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال مالك العطوط من منزله من اليامون قضاء جنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قصرة، جنوب نابلس، وقرية مردا، شمالي سلفيت، شمالي الضفة، وأغلقت القوات مداخل قرية مردا، وأطلقت القنابل الصوتية والضوئية داخل القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال الفلسطينيين بالقرب من منطقة الجدار الفاصل في بلدة الرام، شمالي القدس المحتلة، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، بينما سُمعت أصوات إطلاق نار تزامنًا مع الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال روضة أطفال في محيط مخيم بلاطة واعتلت سطحها، بالتزامن مع البدء بأعمال تجريف ووضع سواتر ترابية على عدة مداخل للمخيم.

واستهدفت المقاومة، بالرصاص والعبوات المتفجرة، قوات وآليات الاحتلال العسكرية، بينما سُمعت أصوات انفجارات داخل المخيم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين في بيان مقتضب: "استهدفنا بالرصاص خط سير الآليات العسكرية لقوات العدو عند مدخل بلدة السيلة الحارثية، وحققنا إصابات مؤكدة".