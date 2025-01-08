استشهاد أسير محرر أصيب بالسرطان بسجون الاحتلال

قالت مؤسستان فلسطينيتان، إن 54 أسيرا معلومة هوياتهم "استشهدوا" داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استشهد الأسير المحرر إسماعيل يوسف طقاطقة (40 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، على ما أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء.

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وأصيب طقاطقة بمرض السرطان خلال فترة اعتقاله، وتحرر من سجون الاحتلال قبل أشهر قليلة، وتعرض للتعذيب وسياسة التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة والإهمال الطبي؛ مما تسببت في تدهور صحته وإصابته بمرض السرطان.

وقال مركز إعلام الأسرى في بيانه إن "طقاطقة ومنذ لحظة تحرره وهو يتنقل بين المستشفيات الفلسطينية، واستشهد خلال رحلة علاجية شاقة في المستشفيات الأردنية".

ووفقا لمؤسسات الأسرى، فإن أكثر من 500 أسير مريض ومصاب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون ظروفا قاسية والإهمال الطبي المتعمد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و300، وذلك حتى بداية كانون الأول/ ديسمبر 2024.

استشهاد 54 أسيرا فلسطينيا بسجون إسرائيل منذ أكتوبر 2023

قالت مؤسستان فلسطينيتان، إن 54 أسيرا معلومة هوياتهم "استشهدوا" داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بمناسبة يوم "الشهيد الفلسطيني" الذي يصادف 7 كانون الثاني/يناير من كل عام.

وقال البيان، إن "54 شخصا بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بينهم 35 من قطاع غزة".

وأوضح البيان، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة".

وذكر أن إسرائيل تواصل احتجاز 63 جثمانا لأسرى استشهدوا داخل السجون، من بينهم 52 منذ بدء الحرب، فيما "لا يزال العشرات من الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".

وأشار البيان إلى وجود "291 شهيدا بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967"، لافتة إلى وجود عدد من "الشهداء ارتقوا نتيجة عمليات إعدام ميداني" دون تحديدهم.