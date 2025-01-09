الحرب على غزة: غارات على القطاع ونسف منازل بدير البلح والنصيرات

وسع الطيران الإسرائيلي غارات على محيط مراكز الإيواء والمنازل السكنية، في مخيم النصيرات، بالتزامن مع القصف المدفعي على المخيم، فيما قصفت الطائرات منازل في دير البلح، ومخيم البريج وجباليا، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجمات جوية وبرية وبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما وسع من عمليات نسف المربعات السكنية في دير البلح ومخيم النصيرات، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ461 على التوالي.

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ووسع الطيران الإسرائيلي غارات على محيط مراكز الإيواء والمنازل السكنية، في مخيم النصيرات، بالتزامن مع القصف المدفعي على المخيم، فيما قصفت الطائرات منازل في دير البلح، ومخيم البريج وجباليا، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

يأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية نصب الكمائن للقوات الإسرائيلية والتصدي لها على محاور التوغل وخوض اشتباكات مسلحة واستهدافها بعبوات ناسفة، محققة إصابات مباشرة بين قتيل وجريح.

وبشأن تطورات مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، تتواصل المباحثات من أجل التوصل إلى صفقة، حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إبرام اتفاق لا يزال قريبا للغاية، فيما أسندت المقاومة مهمة تأمين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى فرق من الاستشهاديين.