غزة: 203 شهداء من الصحافيين منذ بدء الحرب

حمل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

استشهد المصور الصحافي سائد أبو نبهان الجمعة برصاص قناص إسرائيلي في مخيم النصيرات وسط غزة، لترتفع حصيلة الشهداء الصحافيين في القطاع إلى 203 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن أبو نبهان "استشهد برصاص قناص إسرائيلي أثناء قيامه بتغطية صحفية في مخيم النصيرات".

ولفت إلى أن أبو نبهان "كان يعمل مصورا صحافيا مع قناة الغد الفضائية"، كما كان يعمل مصورا متعاونا مع وكالة "الأناضول"، وهو متزوج وله أطفال.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة عبر بيانه "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين".

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل الدول بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية".

كما "طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم"، وفق البيان.