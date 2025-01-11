463 يومًا للحرب: شهداء وجرحى وتواصل استهداف مراكز الإيواء بعموم القطاع

وحدة المعلومات الصحية في غزة: "4500 حالة بتر في الأطراف العلوية والسفلية منذ بدء الإبادة الجماعية وتوثيق نحو 800 طفل بنسبة تصل إلى 18% من إجمالي حالات البتر"

يتواصل القصف الإسرائيلي لخيام النازحين ومراكز الإيواء، واستهداف البنى التحتية في عموم قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في مناطق الشمال، وسط اشتداد وطأة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تمر على النازحين في أجواء البرد والأمطار وانعدام أبسط مقومات العيش من الماء والطعام ووسائل التدفئة.

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بحسب تقديرات غير نهائية، وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في الـ24 ساعة الأخيرة، إلى ما لا يقل عن 22 شهيدًا، بينهم صحفي، استهدفه قناص بمخيم النصيرات وسط القطاع.

سياسيًا، في مسألة "وقف إطلاق النار"، تتواصل في الدوحة المفاوضات وسط "ترقب وتفاؤل حذر"، علمًا أن العديد من التصريحات تتحدث عن "جدية الأطراف أكثر من أي مرة بالتوصل لاتفاق".

"العربي الجديد" نقلت عن مصدر في المقاومة الفلسطينية قوله إن "المفاوضات غير المباشرة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسير بشكل إيجابي"، وإن حركة حماس "قدمت رسالة جديدة عبر الوسطاء لحكومة الاحتلال، طرحت خلالها "تفكيك النقاط الخلافية".

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