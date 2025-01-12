تشديدات عسكرية للاحتلال بالأغوار وإصابات برصاص المستوطنين بالضفة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة طفلين (15-13 عامًا) في القدم واحد بالرصاص الحي والثاني بشظايا الرصاص نتيجة هجوم المستوطنين على موقع ترسله القريب من بلدة جبع.

أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة، وذلك جراء اعتداءات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية المشددة وخاصة في الأغوار ومنطقة أريحا.

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واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الصباح بلدة سيلة الظهر، لتأمين وصول المستوطنين لموقع على أطراف سيلة الظهر، وبالقرب من جبع جنوب جنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة طفلين (15-13 عامًا) في القدم واحد بالرصاص الحي والثاني بشظايا الرصاص نتيجة هجوم المستوطنين على موقع ترسله القريب من بلدة جبع.

وأطلق مقاومون النار تجاه حافلة للمستوطنين ترافقها قوة من جيش الاحتلال، وذلك خلال مرورها قرب بلدة جبع.

وفي محافظة الخليل، اعتدت عصابة من المستوطنين على فلسطيني في مسافر يطا، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى، تزامنًا مع تشديد الإجراءات على دخول الفلسطينيين وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.

ويشهد الحاجزان منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات الفلسطينيين، لكن ازدادت التشديدات منذ نحو أسبوع.