في 100 يوم: أكثر من 5 آلاف شهيد ومفقود و2600 معتقل شمالي غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حصيلة مأساوية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 100 يوم على شمالي القطاع، إذ استشهد وفُقد 5000 فلسطيني، وأصيب 9500، بينما اعتُقل 2600 شخص، بينهم نساء وأطفال، وسط تصاعد الدعوات لوقف الإبادة الجماعية.

أسفرت عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع منذ 100 يوم، أسفرت عن استشهاد وفقدان 5 آلاف فلسطيني وإصابة 9 آلاف و500، واعتقال أكثر من ألفين و600 شخص، بينهم نساء وأطفال.

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جاء ذلك بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صدر عنه اليوم، الأحد، بالتزامن مع مرور 100 يوم على إعادة اجتياح الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر البيان أنه "خلال هذه الأيام المئة، عاش أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال القطاع أبشع صور القتل والتطهير العرقي والتدمير والتهجير"، وتابع "خلّف العدوان الوحشي 5000 شهيد ومفقود، و9500 جريح يعانون إصابات بعضها خطير ومزمن، بالإضافة إلى اعتقال 2600 مواطن بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وأشار البيان إلى أن الدمار الذي طاول المنازل والمستشفيات والمرافق العامة والبنية التحتية "يفضح جليًا نية الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج، متسببًا في أزمة إنسانية عميقة تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني". وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني "سيظل صامدًا أمام هذا العدوان الوحشي".

وأن "الاحتلال لن ينجح في تهجير شعبنا وسلبه حقوقه وثوابته"، وقال إن "هذه الجرائم لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على نيل حقوقه المشروعة واستعادة أرضه المغتصبة"؛ ودان المكتب "بأشد العبارات استمرار العدوان البري الهمجي على محافظة شمال قطاع غزة، وعلى جميع محافظات القطاع، والذي لا يستهدف سوى المدنيين والقطاعات الحيوية المدنية فقط".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأميركية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونطالبهم بوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين".

وطاب المكتب "المجتمع الدولي والمُنظّمات الدَّولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 28 شخصا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الإجمالية للحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,565 شهيدا و109660 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".