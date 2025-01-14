الحرب على غزة: مجزرة في خانيونس وترامب يؤكد اقتراب وقف إطلاق النار

تتواصل المباحثات بين حماس وإسرائيل بحضور وإشراف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبريت ماكغورك، مبعوث الرئيس جو بايدن، ورؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ارتكب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مجزرة جديدة في غارة جوية استهدفت النازحين في خانيونس، أوقعت 12 شهيدا على الأقل، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ466، حيث تتزايد المؤشرات بشأن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار.

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واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة "مسمح" الذي يؤوي نازحين من عائلة عابد في حي المنارة جنوب خانيونس، وأسفرت عن 12 شهيدا وعشرات الجرحى، إلى جانب غارات على خيام النازحين في دير البلح أوقعت عشرات الشهداء والضحايا.

وكثف الجيش الإسرائيلي من هجماته الجوية على مناطق متفرقة في القطاع، وطالت الهجمات بلدة عبسان وحي الدرج وحي الزيتون، فيما صعدت القوات الإسرائيلية في عمليات نسف المنازل والمربعات السكنية في مخيم جباليا

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مخيم النصيرات الذي يتعرض لليوم الثاني على التوالي إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية لمدينة رفح جنوب القطاع، في وقت نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المباني السكنية شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، في وقت توالت الأنباء عن خطوات متسارعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع قوله إن جولة من محادثات غزة مقررة في الدوحة، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية للصفقة.

وتتواصل المباحثات بين حماس وإسرائيل بحضور ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وبريت ماكغورك، مبعوث الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، ورؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع "نيوز ماكس": "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة، وعليهم إنجازها، إذا لم يتمكنوا من إنجازها، فستكون هناك الكثير من المشاكل هناك، الكثير من المشاكل التي لم يروا مثلها من قبل، وسوف ينهونها. وأنا أفهم أنهم ينهونها، وربما بحلول نهاية الأسبوع. لكن يجب أن يتم ذلك".